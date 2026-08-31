Apartman Yangınında Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Apartman Yangınında Kedi Kurtarıldı

Apartman Yangınında Kedi Kurtarıldı
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Muratpaşa'daki yangında balkonda mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı, yangın söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gebizli Mahallesi 1126 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki boş daireden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairenin balkonundaki halı ve perdeler ile camlardaki panjurlar zarar gördü.

Yangına müdahale sırasında apartmanın birinci katındaki balkonda mahsur kalan kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerce indirilerek bir vatandaşa teslim edilen kedi, güvenli noktaya konuldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Apartman Yangınında Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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