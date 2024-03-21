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ÇEKİM TARİHİ: 20 Mart 2024
Apple CEO'su Tim Cook'tan çeşitli görüntüler
Apple CEO'su Tim Cook, Çarşamba günü Shanghai ziyareti sırasında şirketin Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi.
"Dünyada bizim için Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok" diyen Cook, Apple'ın Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla uzun vadeli işbirliğini güçlendireceğini ve kazan-kazan sonuçları elde etmek için yeşil ve akıllı üretim alanlarında onlarla dirsek teması içinde çalışacağını belirtti.
Shanghai'da Perşembe günü açılacak yeni Apple mağazası, şirketin dünya genelindeki ikinci en büyük perakende mağazası olacak.
Apple Çarşamba günü BYD, Lens Teknoloji ve Shenzhen Everwin Hassas Teknoloji Limited Şirketi gibi Çinli tedarikçilerle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda akıllı üretim, yeşil üretim ve yetenek eğitimi alanlarında elde edilen son başarı ve ilerlemeler paylaşıldı.
Cook, "2030 yılına odaklıyız. Buna sadece altı yıl kaldı. Karbon nötr olmak istiyoruz. Şirket olarak bunu başarmak için hem ortaklarımızın hem de bizim yapmamız gereken çok sayıda inovasyon söz konusu. Ancak yıllar içinde burada pek çok kez bulunmuş biri olarak, bugün buradayken bunu başarmanın gayet mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.
Apple 30 yılı aşkın süredir Çin'deki gelişimi üzerinde çalışıyor. Veriler, şirketin 200 büyük tedarikçisinden 151'inin Çin'de üretim faaliyeti gösterdiğine işaret ediyor.
ABD'li teknoloji devi, Çin'deki yatırımlarını sürekli olarak artırıyor. Apple geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Shanghai kentindeki uygulamalı araştırma laboratuvarını genişleteceğini ve bu yıl içinde Shenzhen kentinde yeni bir laboratuvar kuracağını duyurmuştu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Apple CEO'su Tim Cook'tan Çin'e Uzun Vadeli Bağlılık Açıklaması - Son Dakika
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