Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi - Son Dakika
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Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi

Apple CEO\'su Tim Cook, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi

Apple CEO'su Tim Cook, Shanghai'da yaptığı ziyaret sırasında şirketin Çin pazarına olan bağlılığını vurguladı. Cook, Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ve yeşil ve akıllı üretim alanlarında çalışacaklarını belirtti. Apple, Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

21.03.2024 12:51
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SHANGHAİ, 21 Mart (Xinhua) -- Apple CEO'su Tim Cook, Çarşamba günü Shanghai kentini ziyareti sırasında şirketin Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi.

"Dünyada bizim için Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok" diyen Cook, Apple'ın Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla uzun vadeli işbirliğini güçlendireceğini ve kazan-kazan sonuçları elde etmek için yeşil ve akıllı üretim alanlarında onlarla dirsek teması içinde çalışacağını belirtti.

Cook, şirketin dünya genelindeki en büyük ikinci perakende mağazası olacak yeni mağazasının Perşembe günkü açılışı için Shanghai'da bulunuyor.

Apple Çarşamba günü BYD, Lens Teknoloji ve Shenzhen Everwin Hassas Teknoloji Limited Şirketi gibi Çinli tedarikçilerle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda akıllı üretim, yeşil üretim ve yetenek eğitimi alanlarında elde edilen son başarı ve ilerlemeler paylaşıldı.

Cook, "2030 yılına odaklıyız. Buna sadece altı yıl kaldı. Karbon nötr olmak istiyoruz. Şirket olarak bunu başarmak için hem ortaklarımızın hem de bizim yapmamız gereken çok sayıda inovasyon söz konusu. Ancak yıllar içinde burada pek çok kez bulunmuş biri olarak, bugün buradayken bunu başarmanın gayet mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Apple 30 yılı aşkın süredir Çin'deki gelişimi üzerinde çalışıyor. Veriler, şirketin 200 büyük tedarikçisinden 151'inin Çin'de üretim faaliyeti gösterdiğine işaret ediyor.

ABD'li teknoloji devi, Çin'deki yatırımlarını sürekli olarak artırıyor. Apple geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Shanghai kentindeki uygulamalı araştırma laboratuvarını genişleteceğini ve bu yıl içinde Shenzhen kentinde yeni bir laboratuvar kuracağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi - Son Dakika

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