Apple Haritalar'da Ontario Gölü Artık 'Amerika Gölü': ABD'li Kullanıcılar İçin İsim Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Apple Haritalar'da Ontario Gölü Artık 'Amerika Gölü': ABD'li Kullanıcılar İçin İsim Değişti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi sonrası ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak güncelledi. Şirket, bu değişikliğin yalnızca ABD'deki kullanıcılara yansıyacağını, Kanadalı kullanıcıların ise 'Ontario Gölü' görmeye devam edeceğini açıkladı. Uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki isim birlikte yer alıyor.

Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından ABD'deki harita uygulamasında gölün adını "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu isim değişikliğinin yalnızca ABD'deki kullanıcılara gösterileceği ve Kanadalı kullanıcıların gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki isim birlikte yer alıyor.

Kuzey Amerika'nın Beş Büyük Gölü'nden biri olan Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki sınırda bulunuyor.

Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Başkan Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Uluslararası, ABD Başkanı, Teknoloji, Ontario, Güncel, Apple, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple Haritalar'da Ontario Gölü Artık 'Amerika Gölü': ABD'li Kullanıcılar İçin İsim Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

10:10
Fatih Tekke’ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
10:02
Melisa Aslı Pamuk’un tek fotoğrafla 91 milyon TL’lik şovu
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu
09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:16:51. #7.13#
SON DAKİKA: Apple Haritalar'da Ontario Gölü Artık 'Amerika Gölü': ABD'li Kullanıcılar İçin İsim Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement