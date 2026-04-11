Apple, M5 Mimarisli Özel Sunucu Çipi Baltra için TSMC ile Dev Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Apple, M5 Mimarisli Özel Sunucu Çipi Baltra için TSMC ile Dev Anlaşma İmzaladı

11.04.2026 13:39
Apple, Siri ve yapay zeka deneyimini geliştirmek için M5 mimarili Baltra çipini üretmek üzere TSMC ile büyük bir anlaşma imzaladı. 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan bu çip, yüksek hız ve güvenlik ile yapay zeka işlemlerini bağımsız şekilde gerçekleştirecek.

Apple, Siri ve yapay zeka deneyimini geliştirmek için M5 mimarili özel sunucu çipi Baltra'yı üretmek üzere TSMC ile dev bir anlaşma imzaladı. Morgan Stanley raporuna göre, 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan bu çip, Apple'ın bulut tabanlı yapay zeka işlemlerini dışa bağımlı olmadan, yüksek hız, gizlilik ve güvenlikle yapmasına olanak tanıyacak.

Apple, bu proje için TSMC'nin SoIC 3D paketleme teknolojisi kapasitesini artırdı ve 2026-2027 yıllarında binlerce silikon yonga plakası siparişi verdi. Bu kapasitenin büyük kısmı Baltra çipine ayrılacak, ayrıca M5 Pro, M5 Max ve M6 serisi işlemciler için de kullanılacak. TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretilecek Baltra, modüler yapısı sayesinde Apple'a sunucu ihtiyaçlarını ölçeklendirme ve düşük gecikmeli Apple Intelligence özellikleri sunma imkanı sağlayacak.

Geliştirme sürecinde Apple, Broadcom ile iş birliği yaparak yonga iletişimini optimize ediyor, ancak nihai hedef tam bağımsızlık. Şirket, Samsung SEMCO'dan tedariklerle bu yönde adımlar atıyor. Bu hamlelerle, Siri'nin daha zeki hale gelmesi ve Apple ekosisteminin entegre yapay zeka gücüne kavuşması bekleniyor.

Son Dakika Güncel Apple, M5 Mimarisli Özel Sunucu Çipi Baltra için TSMC ile Dev Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Apple, M5 Mimarisli Özel Sunucu Çipi Baltra için TSMC ile Dev Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
