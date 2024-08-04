Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış Sergisi Doha'da Açılıyor - Son Dakika
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Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış Sergisi Doha'da Açılıyor

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Güler'in 70 yıllık kariyerine dair 155 fotoğraf ve özel koleksiyonlar yer alacak. Ayrıca uluslararası figürlerin portreleri ve Güler'in yönetmenliğini üstlendiği bir film de sergide yer alacak.

04.08.2024 22:38
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Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, 9 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Katar Müzeleri ve Ara Güler Müzesi işbirliği ile düzenlenecek sergide ünlü fotoğrafçının 70 yıllık kariyerine dair 155 fotoğraf ve özel koleksiyonlar ile klasik İstanbul fotoğrafları ve arkeoloji fotoğrafları yer alacak.

Sergide İstanbul'daki Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ait çok sayıda yazışma, fotoğraf makinesi ve hatıra eşyasının yanı sıra Güler'in dönemin önemli yazar, sanatçı, siyasetçi, filozof ve diğer önemli isimlerini çektiği portreleri yer alacak

Ayrıca sergide Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brigitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan uluslararası figürlerin portreleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergide, Ara Güler'in yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Kahramanın Sonu" (1973 - 1975) filminin gösterimi yapılacak.

Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği "Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi Doha İslam Eserleri Müzesi'nde 9 Ağustos'tan 9 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler

1928 yılında İstanbul'da doğan Güler, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının hem ulusal hem de uluslararası alandaki en önemli isimleri arasında yer alıyor.

70 yıla yayılan bir kariyere sahip olan Güler'in eserleri hem Türkiye hem de dünyada takip ediliyor.

2011 yılında Kültür Sanat Büyük Ödülü verilen duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 2018 yılında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış Sergisi Doha'da Açılıyor - Son Dakika

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