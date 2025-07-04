Ara Güler'in Renkli Anadolu'su Rodos'ta

Ara Güler'in uzun yıllar boyunca Anadolu'ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen "Ara Güler'in Renkli Anadolu'su" sergisi, Yunanistan'ın Rodos adasında bulunan Modern Sanat Müzesi'nde 11 Temmuz'da açılacak.

Doğuş Grubu'nun destekçisi olduğu sergide 62 adet fotoğraf yer alıyor ve fotoğraflar 1957 ve 2003 yılları arası geniş bir dönemi kapsıyor.

Sergi, Ara Güler'in renkli fotoğrafta da ne denli usta olduğunu, Anadolu toprakları ve insanına olan sevgisini gösteriyor.

Bir kısmı 2023 yılında ilk defa Ara Güler Müzesi'nde sergilenen bu fotoğraflar, Ara Güler Müzesi'nin Yunanistan'daki ilk sergisi olarak Rodos'ta yeni bir izleyici kitlesiyle buluşuyor.

"Ara Güler'in Renkli Anadolu'su" sergisi, 30 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.