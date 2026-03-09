Ara Tatil Anketi: Öğretmenlerin %80,5'i Karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ara Tatil Anketi: Öğretmenlerin %80,5'i Karşı

09.03.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen'in anketinde öğretmenlerin %80,5'i ara tatillerin kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen, okullardaki ara tatile ilişkin öğretmenlere değerlendirmelerini sorduğu bir araştırma gerçekleştirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin, birer haftalık ara tatiller üzerine görüşlerini belirlemek amacıyla yaptığı kamuoyu araştırmasına Türkiye genelinde 2 bin 748 kişi katıldı.

Ankette "Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?" sorusuna, katılımcıların yüzde 80,5'i "hayır" yanıtını verirken, ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 19,5 olarak belirlendi.

Anaokulu ve anasınıfında görev yapanların yüzde 82,9'u ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduklarını belirtirken, yüzde 17,1'i kaldırılması gerektiğini kaydetti. İlkokul kademesindeki öğretmenlerin yüzde 81,3'ü ara tatilin kaldırılmasına karşı çıkarken, yüzde 18,7'si ara tatilin kaldırılmasını istedi.

Lise kademesinde görev yapan katılımcıların da yüzde 75,4'ü ara tatillerin kaldırılmasını istemediğini belirtirken, yüzde 24,6'sı ara tatillerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?" sorusuna "hayır" yanıtı veren katılımcılarının çoğunluğu gerekçelerini "Psikolojik iyi oluş halinin artması ve stresin azalması" olarak belirtti."

Açıklamada, anket sonucunda, tüm kademelerde "ara tatillerin kaldırılmaması" yönünde bir görüşün belirlendiği aktarıldı.

"Milli Eğitim Bakanlığının sahadan yansıyan bu sese kulak vermesini talep ediyoruz"

Açıklamada, anket sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının birer haftalık ara tatillerin kaldırılması konusunu gündemine aldığını, konuya ilişkin en sağlıklı değerlendirmenin öğretmenler tarafından yapılacağının açık olduğunu belirtti.

Yüz yüze bir anket çalışması düzenleyerek, öğretmenlerin ara tatillere yönelik bakış açısını tespit ettiklerini aktaran Geylan, "Buna göre raporun en dikkat çekici sonucu, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olmasıdır. Bu durum, ara tatillerin öğretmenler tarafından yalnızca bir dinlenme arası değil, eğitim sürecini destekleyen, öğretmen ve öğrencinin yeniden toparlanmasını sağlayan bir ara dönem olarak değerlendirildiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Geylan, "Milli Eğitim Bakanlığının sahadan yansıyan bu güçlü sese kulak vermesini, eğitim politikalarını belirlerken öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerini esas almasını bekliyor ve talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ara tatil, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ara Tatil Anketi: Öğretmenlerin %80,5'i Karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:16:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Ara Tatil Anketi: Öğretmenlerin %80,5'i Karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.