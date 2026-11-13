Ara tatil başlayınca Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluştu, seferler doldu - Son Dakika
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Ara tatil başlayınca Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluştu, seferler doldu

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Birinci dönem ara tatilinin başlamasıyla Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluştu; giriş ve çıkışta araç yoğunluğu da yaşandı. TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, bir hafta sürecek tatilde seferlerin dolu olduğunu ve yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

İstanbul'da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin başlaması dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler otogarda yoğunluk oluşturdu.

Bir hafta sürecek ara tatilin başlamasının ardından kentteki otogarlarda yolcu hareketliliği başladı.

Bu süreyi memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogarda otobüslerinin hareket saatini bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Kalabalık nedeniyle otogarın giriş ve çıkışında araç yoğunluğu da yaşandı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otogarlarda yoğunluk yaşandığını belirterek, "Seferlerimiz dolu. Tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine gidiyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı memnunuz" dedi.

Kaynak: AA
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