Ara tatilde Beypazarı, tarihi konak ve müzeleriyle çok sayıda ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Ara tatilde Beypazarı, tarihi konak ve müzeleriyle çok sayıda ziyaretçi ağırladı

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Ara tatilde Beypazarı, tarihi konak ve müzeleriyle çok sayıda ziyaretçi ağırladı
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Okulların ara tatile girmesiyle Başkent'in turistik ilçesi Beypazarı hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçiler tarihi konakların yanı sıra Kültür Evi, Kent Tarihi, Süreyya Özkan Gaz Lambası ve Yaşayan Müze gibi müzeleri gezdi.

Başkentin turistik ilçesi Beypazarı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Başkentin konaklarıyla öne çıkan, tarih ve turizm ilçesinde hatfa sonu hareketlilik yaşandı.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte, çok sayıda kişi Beypazarı'nı ziyaret etti.

Eskişehir'de yaşayan ve aslen Bilecikli olduğunu söyleyen öğretmen karıkoca Özden Sızak ve eşi Candan Sızak, Eskişehir Odunpazarı'nı defalarca gezdiklerini, bu sefer de Beypazarı'nı yakından görmek istediklerini söyledi.

Öğretmen Özden Sızak, Beypazarı'nda tarihi bir konağın önünde çay molası verdiklerini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Konağın önünde yorgunluk çaylarımızı yudumlarken, sokak oldukça hareketlendi. Akabinde müze ziyaretleri yaptık. Müze zengini olan ilçede başta Kültürevi müzesi, Kent tarihi müzesi, Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi, Yaşayan Müze gibi müze zengini olan ilçede geçmişe de yolculuk yaptık. Kültür Evi Müzesi'nde, gelin odası, misafir odası, yemek odası ve en güzeli de müzenin giriş katında bulunan Osmanlı topraklarını gösteren tarihi el yazması harita, Yörüklerin konu edildiği Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu muhteşem eserlerden olup, herkesin görmesini tavsiye ederim."???????

Kaynak: AA
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