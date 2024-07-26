Araban'da depremden etkilenen konutlar teslim edilecek

Güncel

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede inşaatı tamamlanan 220 konutun teslim edileceğini bildirdi.

Kaymakam Özgür İşçimen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ile yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Deprem konutlarını gezip yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan İşçimen, inşaatı tamamlanan 220 konutun hak sahibine teslim edileceğini aktardı.

Diğer etaplardaki sosyal donatı ve çevre düzenlemelerinin de devam ettiğini aktaran İşçimen, bu çalışmaların da ekim ayında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.