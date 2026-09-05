Araban'da okul müdürleri 2026-2027 eğitim yılı için Kaymakam Ceylan başkanlığında toplandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Ferhat Salih Ceylan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, okul müdürlerinin yer aldığı değerlendirme tolantısı düzenlendi.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programda 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nda, ilçedeki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.
Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının ilçeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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