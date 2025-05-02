Gaziantep'in Araban ilçesinde, Sarımsak Üreticiler Birliği'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Araban Ziraat Odası'nda yapılan genel kurula 45 delege katıldı.
Tek liste halinde gidilen genel kurulda, delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Hasan Altun yeniden seçildi.
Başkan Hasan Altun, Araban sarımsağını dünyaya tanıtmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Araban'da Sarımsak Üreticileri Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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