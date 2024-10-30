Kaymakam İşçimen Şehit Aileleriyle Buluştu

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Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Araban Kaymakamlığınca, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, şehit aileleri ve gaziler için bir restoranda etkinlik düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam İşçimen, aileler sohbet ederek, taleplerini dinledi.

İşçimen, Cumhuriyet'in asıl kahramaları olan şehit ve gazileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.