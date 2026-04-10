Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada yaralanan ve bir teröristi etkisiz hale getiren polis memuru, hastaneden “İyiyim baba, koç gibiyiz” mesajı paylaşarak durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde çıkan silahlı çatışmada teröristlerden birini etkisiz hale getiren polis memurundan dikkat çeken bir mesaj geldi. Çatışma sırasında yaralanan polis, hastaneden moral dolu sözler paylaştı.

ARABANIN ALTINDAN MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında arabanın altına eğilerek teröristlerden birini etkisiz hale getiren polis memurunun, çatışma esnasında yaralandığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen polis, hastanede tedavi altına alındı.

“İYİYİM BABA, KOÇ GİBİYİZ”

10 Nisan Polis Günü için mesaj yayımlayan yaralı polis memuru, “İyiyim baba, sıkıntı yok. Koç gibiyiz, her türlü koyar geçeriz” ifadelerini kullandı. Polis memurunun sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da destek mesajları paylaşıldı.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • selim cehreli selim cehreli:
    hey maşallah kardeşime Allah ayağınıza taş deydirdirmesin 135 2 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Kahraman Türk polisimize geçmiş olsun.Bizim KAHRAMAN Türk polisimiz ve askerimiz her zaman ve durumda var olsun, yüce Rabbim onlara güç, kuvvet, sabır nasip etsin. 101 2 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Polislerin özlük hakları acilen verilmeli 55 6 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    vatan size minnettar Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah.. 11 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    tüm güvenlik personelimiz çok değerlidir.geçmiş olsun.Allah onları korusun. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

14:04
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:07:34.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.