Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat!

Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat!
14.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siber dolandırıcılık artıyor; resmi sitelerden kiralama ve müşteri hizmetlerini arama öneriliyor.

Araç kiralarken dolandırıcılara karşı vatandaşların mağdur olmaması için web sitesinin firmaya ait olup olmadığını doğrudan müşteri hizmetlerinden teyit etmeleri öneriliyor.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, AA muhabirine, Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlının tutuklandığını hatırlattı.

Dosya kapsamında yer alan 43 müştekinin toplamda 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırıldığını anımsatan Çavuşoğlu, vatandaşların konu hakkında dikkatli olmasını isteyerek, "Siber dolandırıcılık son zamanlarda çok yaygınlaşan, sosyal mühendislik dediğimiz yöntemlerle vatandaşın bilinçli şekilde kandırılıp iradesi sakatlanarak menfaat elde etmek amacıyla Türkiye geneline yayılmış, birçok şehirde altyapısı hazır ve çoğunu da yurt dışı kaynaklı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşın mağdur edilmesi durumudur." dedi.

"Dolandırıcılar teknolojiyi iyi kullanıyor"

Dolandırıcıların teknolojiyi iyi kullandıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Olaya bakış açısı, 'hedef kitle daha çabuk bu hizmete nasıl ulaşabilir', hedef kitleyi bu hizmete daha çabuk ulaştırabilmek için araç kiralama web sayfalarının birkaç harfini değiştirerek yeni bir web sayfası oluşturuyorlar. Sanki tüketici araç kiralarmışçasına bu sayfaya yönlendiriliyor, istediği arabayı daha uygun fiyata kiralayacağını düşünüp banka bilgilerini girip alışveriş yapıyor. Akabinde dolandırıcılar, vatandaşı arayıp bir yanlışlık olduğunu da söyleyebiliyor ve tekrar şifre isteyerek, ikinci kez mağdur olabiliyorlar. Vatandaşların araç kiralamalarını Ticaret Bakanlığının onayıyla kurulan web sayfalarından yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlar, müşteri hizmetlerini arayarak o web sayfasının firmaya ait olup olmadığını teyit ederek alışverişini yapabilirler. Aksi halde oltalama yöntemiyle dolandırıcılığa maruz kalıp hak mahrumiyeti yaşayabilirler."

"Uygulama yüklenmesi için gönderilen linke tıklamamalarını öneriyoruz"

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde araç kiralama dolandırıcılığının çok fazla gerçekleştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara özellikle resmi olmayan web sitelerine, kurum yetkilisi olduğunu iddia eden kişiye herhangi bir para, mobil bankacılık şifresi veya cep telefonuna uygulama yüklenmesi için gönderilen linke tıklamamalarını öneriyoruz. Bu duruma maruz kaldıklarında ilgili bankayı arayarak bildirimde bulunmalarını, hesap ve kartlarını bloke etmelerini, ilgili savcılıkla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmalarını öneriyoruz. Araç kiralama son zamanlarda tüketicinin çok fazla başvurduğu yöntem, özellikle mevsimsel dönemlerde, tatil zamanlarında şehir değiştirirken ekonomik olduğu için vatandaşımız araç kiralama hizmetinden fazlaca faydalanıyor. Dolandırıcılar da bu durumu bildiği için bir sosyal mühendislik geliştiriyor. Vatandaşın neye ihtiyacı varsa 'bu yönde bir sistem geliştireyim ve vatandaşı mağdur edeyim' diyor."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:19:51. #7.11#
SON DAKİKA: Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.