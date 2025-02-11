Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak - Son Dakika
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Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı. Yeni dönemde kredi kartı ile ödemelerde komisyon vatandaşlara yansıtılmayacak.

11.02.2025 11:50  Güncelleme: 12:52
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci başlatılırken, yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek.

14 AĞUSTOS 2027'DE SON BULACAK

Türkiye'deki araç muayene hizmetleri kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılan ihaleyle özelleştirilmiş, yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te yer alan "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü dolayısıyla harekete geçildi. Mevcut sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için özelleştirme hazırlık çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı'yla, araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.

20 YILLIK ÖZELLEŞTİRME

Buna göre, araç muayene hizmeti, imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek. ÖİB tarafından yapılacak ihalede, teklif verme süresi dün sona ererken, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak. Tekliflerin alınmasının ardından pazarlık usulüyle yapılacak ihalenin sonucu, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve konuya ilişkin Rekabet Kurulu kararı da beklenecek. Danıştay sürecinin de tamamlanmasıyla sözleşme imzalanacak. Yeni işleticiler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı konumunda olacak.

ARTAN ARAÇ SAYISINA BAĞLI OLARAK YENİ İSTASYON AÇILACAK

İlgili mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. Yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde, kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak. Ayrıca, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyon açma zorunluluğu da bulunuyor.

MUAYENELER AB STANDARTLARINDA OLACAK

Özelleştirme ihalesi kapsamında trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri, Avrupa Birliği standartlarında yapılacak. Böylece, trafik kazalarında araçlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla kamu denetim ve gözetimi altında yapılacak araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımların yapılarak muayene hizmetlerinin kamu bütçesine herhangi bir yük getirmeden özel sektör aracılığı yapılmasının sağlanması hedefleniyor. Bu arada, Türkiye'de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor. Araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak
Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Muzaffer Karagöz:
    şu anki ulaştırma bakanıda geçen yıl kredi kartından ödemelerde komisyon alınmayacak demişti bende almazlar diye k kartıyla ödeme yaptım aldılar sorduğumda komisyon degil hizmet bedeli demişti 76 1 Yanıtla
  • mahmut gültürk:
    Bu haberi yapan TÜVTÜRK iktidar ortaklar herhalde.. 67 3 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    resmen milleti soyuyorlar ve kim daha çok para verirse peşkeş çekip beraber soyuyorlar yazıklar olsun 61 2 Yanıtla
  • OktayA 06:
    yürürlükte olmayan, olmaması gereken komisyon için artık komisyon alınmayacak demek de komik oluyor 43 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    alınan paralar ne olcak birde onu açıklayın 35 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    iyi o zaman kredi kartlarından alınan komisyonlarda iade edilecek mi 33 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Daha 3 yıl sonra olacak 32 0 Yanıtla
  • cemal köse:
    Boş işler. Araç muayene fiyatı düşmeyecek aksine her yıl yine artacak ve büyük ihtimalle bu ihaleyi tekrar TÜV kazanacak. Vatandaşın lehine bir sonuş beklemiyoruz. İnşallah bir erken seçimle hükümet değişir ve yeni hükümet bu soygun düzenine son verir. 21 2 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    kart kullanımını teşvik etmek istiyorsanız hizmet ya da komisyon adı altında hiçbir ekstra ücret alınmaması devletin Bununla ilgili yasal düzenlemeleri ve delikle yapması gerek nakit ödemede birçok yer fiş ya da fatura vermiyor Bunun önüne şikayetle değil yasal düzenlemelerle geçilebilir 21 0 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    ÇOK BÜYÜK GELİŞME(!) O KOMİSYON YÜZÜNDEN KAHROLUYORDUK..... 2 0 Yanıtla
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