Arafat Ziyareti Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Arafat Ziyareti Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Arafat Ziyareti Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Müslümanların büyük buluşması olarak nitelendirilen Arafat ziyareti öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladı. Sağlık hizmetlerinden irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek. Ayrıca, ulaşım, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçlar da karşılanmış durumda. Arefe günü ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı vakfe duası canlı yayınla izlenebilecek. Hacı adayları ayrıca Cebel-i Rahme'yi de ziyaret ederek dua edecekler.

11.06.2024 10:33
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"Müslümanların büyük buluşması" veya "mahşerin provası" olarak nitelendirilen Arafat ziyareti öncesinde hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Türk hacı adaylarını Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını yaptı.

Hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması için faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mekke'de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ziyarete yönelik en önemli unsurların başında ulaşım geliyor. Cuma günü başlayacak intikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek. Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerin yaklaşık birkaç tur yapması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 45 dereceye yaklaştığı kentte hacı adayları için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının yeni uygulaması kapsamında bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak sünger yatakların yerini katlanabilir yataklar alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının kutsal topraklarda sağladığı sağlık hizmeti kapsamında 2024 yılı hac organizasyonunda 56 binden fazla muayene gerçekleştirilirken, sağlık hizmetlerinin Arafat'ta da devam edeceği bildirildi. Buna göre sağlık hizmetleri Arafat bölgesinde kurulan sahra hastanesinde verilecek.

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.

Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptıracak

Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.

Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.

İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye ziyaret

Öte yandan hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme'yi de ziyaret ediyor. Sıcak havaya rağmen, günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepenin yakınlarına ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı, ayrıca Cebel-i Rahme'nin cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Allah'a yalvararak tövbe ettiği ve tövbelerinin kabul edildikten sonra tekrar buluştukları tepe olduğu belirtiliyor.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arafat Ziyareti Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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