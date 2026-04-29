Arakçi-Putin Görüşmesi: Kritik Diplomasi Trafiği
Arakçi-Putin Görüşmesi: Kritik Diplomasi Trafiği

29.04.2026 10:03
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin St. Petersburg’da Putin ile görüşmesi, ABD-İran ateşkesi sonrası en kritik temaslardan biri. Görüşmede nükleer program, Hürmüz Boğazı ve S-400 sistemleri ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme, 8 Nisan’da ilan edilen ABD-İran ateşkesinin ardından yürütülen en kritik diplomatik temaslardan biri olarak değerlendiriliyor. Arakçi, ziyaret öncesinde İslamabad ve Maskat’ta da temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin en kritik boyutunun kapalı kapılar ardında yürütülen esnek müzakere alanı olduğunu vurguluyor. İranlı yetkililer, Putin’in olası tavizleri Trump’a iletebilecek en uygun kanal olduğuna inanıyor. Uranyum zenginleştirme seviyeleri, denetim mekanizmaları ve Hürmüz Boğazı’nın statüsü gibi başlıklar değerlendiriliyor.

Görüşme, İran’ın ABD’ye sunduğu yeni öneri paketinin ardından gerçekleşti. Pakette Hürmüz Boğazı’nın açılması karşılığında nükleer program görüşmelerinin ertelenmesi gibi başlıklar yer alıyor. Uzmanlar, İran’ın Hürmüz meselesine daha fazla ağırlık verdiğini belirtiyor.

Görüşmede S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı da önemli bir başlıktı. İran, Amerikan saldırıları sonrası hava savunma altyapısındaki zafiyetler nedeniyle bu talebi acil hale getirdi. Ayrıca Arakçi’nin Putin’e ilettiği mektubun, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’e ait olduğu iddia edildi.

İç siyasi dengeler süreci karmaşık hale getiriyor. İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad’ın, Hürmüz Boğazı’nın “asla eski haline dönmeyeceğini” açıklaması, müzakere sürecindeki çelişkileri gözler önüne seriyor.

Son Dakika Güncel Arakçi-Putin Görüşmesi: Kritik Diplomasi Trafiği - Son Dakika

SON DAKİKA: Arakçi-Putin Görüşmesi: Kritik Diplomasi Trafiği - Son Dakika
