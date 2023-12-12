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Araklı Belediye Başkanı Çebi, vatandaşları makamında kabul etti

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, hayallerin ötesinde projelerin halkla istişareler ve ortak akıl çerçevesinde ilçede hayat bulduğunu belirtti.

Araklı Belediye Başkanı Çebi, vatandaşları makamında kabul etti
12.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:52
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Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, hayallerin ötesinde projelerin halkla istişareler ve ortak akıl çerçevesinde ilçede hayat bulduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Çebi'nin makamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlediği vurgulandı.

Açıklamada, Çebi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Hayallerin ötesinde projeler halkımızla istişareler ve ortak akıl çerçevesinde ilçemizde hayat buldu. Millete hizmet etmenin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığını, gönülleri de yapmaktan geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlarda çok daha fazla titiz davranıyoruz. Bir taraftan alışılmış rutin belediyecilik hizmetiyle ilçemizi modern bir şekilde imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Ülkemizde de belediyecilik anlayışını sil baştan değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan bizlere örnek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz. Belediye binamızda da açık kapı çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyoruz, dertlenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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