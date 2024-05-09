Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, muhtarlarla buluştu

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Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, 31 Mart yerel seçimleri sonucu göreve gelen muhtarlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çebi, ilçede bulunan 50 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çebi, "50 mahallemize eşit uzaklıkta bir arkadaşınızım. Hizmet noktasında 50 mahalleye eşit hizmet yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.

Çebi, Araklı'nın doğası, havası, suyu, konumuyla güzel, yaşanabilir ve Trabzon'un en stratejik ilçesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemize çok hizmetler yapıldı. Fakat hızlı büyümesi ihtiyaç ve isteklerin hızlı artması ile halkımızın ihtiyaçları hala karşılanmış değildir. Eskiden bütün aile bir evde yaşardı. Tek ev, tek araç, tek bahçe herkese yeterdi. Oysa şimdi bütün aileler ayrı, her ailenin istek ve ihtiyaçları farklı, tüm bu nedenlerle ilçemizin gelir kaynaklarını artırıp işsizliği azaltıp istihdamı artırmak zorundayız."

Çebi, muhtarlara Araklı'yı geliştirmek için yapacağı hizmetler hakkında da bilgi verdi.