Aralık 2024'te Cari Açık 4.65 Milyar Dolar

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı, aralıkta 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi.

TCMB, 2024 yılı aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralık ayında cari işlemler hesabı 4.650 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.466 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.243 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 10,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 56,3 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar ABD doları ve 72 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 15,8 milyar ABD doları açık vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.148 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.459 milyon ABD doları ve 2.142 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi kalemi ise 1.668 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,7 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları ve krediler 26,2 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 14,0 milyar ABD doları, ticari krediler 5,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası net rezerv artışı 0,5 milyar ABD doları olmuştur.

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1.138 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.972 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 834 milyon ABD doları artmıştır. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 234 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 255 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

Portföy yatırımları Aralık ayında 1.479 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon ABD doları net alış ve DİBS piyasasında 342 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 297 milyon ABD doları ve 95 milyon ABD doları net satış, banka ihraçlarında ise 54 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

"Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 557 milyon ABD doları net azalış olmuştur"

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2.816 milyon ABD doları, 1.211 milyon ABD doları ve 315 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3.199 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklanmıştır. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 244 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 1.557 milyon ABD doları net azalış olmuştur."