Aramco, 3 hafta içinde günlük 12 milyon varil kapasiteye ulaşabileceğini duyurdu - Son Dakika
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Aramco, 3 hafta içinde günlük 12 milyon varil kapasiteye ulaşabileceğini duyurdu

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Aramco, Doğu-Batı Boru Hattı'nı genişletmeye başladığını ve 3 haftadan kısa sürede günlük 12 milyon varil kapasiteye ulaşabileceğini açıkladı. Nasır, küresel piyasaların günlük yaklaşık 5 milyon varil arz kaybettiğini ve birikimli kayıpların 3 milyar varili aştığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın genişletilmesi çalışmalarına başladığını ve 3 haftadan kısa süre içinde günlük 12 milyon varil olan azami üretim kapasitesine ulaşabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi Emin Hasan en- Nasır, şirketteki basın toplantısında bölgesel çatışmalardan zarar gören Doğu-Batı Boru Hattı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Nasır, Suudi Arabistan'ın en önemli petrol taşıma hatlarından biri olan hattın genişletilmesi için ön mühendislik çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Acil onarım çalışmalarının enerji sektöründeki benzer şirketlerden 6 kat daha hızlı gerçekleştiğini aktaran Nasır, Aramco'nun 3 haftadan kısa sürede günlük 12 milyon varil olan azami üretim kapasitesine ulaşabileceğini ifade etti.

Nasır, şirketin ihracat güzergahlarında ham petrol depolama kapasitesini artırmayı değerlendirdiğini kaydetti.

" Dünya, petrol arzında eşi benzeri görülmemiş bir şokla karşı karşıya"

Küresel piyasalardaki gelişmelere ilişkin Nasır, küresel piyasaların günlük yaklaşık 5 milyon varil petrol arzını kaybettiğini söyledi.

Nasır, küresel petrol talebinin beklentilerden daha fazla olduğunu, talepte düşüş olmadığını aktardı.

Küresel petrol tanker filosunun verimliliğinin, deniz taşımacılığı güzergahlarının uzaması ve tankerlere yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık yüzde 40 gerilediğini belirten Nasır, "Dünya, yaklaşık 9 aydır petrol arzında eşi benzeri görülmemiş bir şokla karşı karşıya. Birikimli kayıplar 3 milyar varili aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Dizel piyasasındaki baskının artması bekleniyor

Petrol taşımacılığı maliyetlerinin çatışma öncesindeki seviyelerin 15 katına çıktığına dikkati çeken Nasır, "Kış mevsiminin başlamasıyla dördüncü çeyrekte dizel piyasası üzerindeki baskının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Nasır ayrıca küresel petrol ürünleri stoklarının, özellikle dizel stoklarının endişe verici derecede düşük seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Doğu-Batı Boru Hattı

Suudi Arabistan'ın en önemli petrol taşıma hatlarından biri olan Doğu-Batı Boru Hattı, İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan dahil Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda defalarca hedef alınmış ve hattaki petrol akışı zaman zaman durmuştu.

Doğu-Batı Boru Hattı, ülkenin doğusundaki Bukayk kentinden batıda Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor. Hattın günlük yaklaşık 7 milyon varil taşıma kapasitesi bulunuyor.

ABD - İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması karşısında söz konusu hat, Suudi Arabistan'ın doğusundan Kızıldeniz limanlarına petrol taşımak için kara yolu üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor. Böylece ham petrolün bir kısmının boğazdan geçmeden ihraç edilmesine imkan tanıyor.

ABD ve İran arasında tırmanan sıcak çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsmıştı.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının aksamasından bu yana Aramco'nun, günlük yaklaşık 4 milyon varil ham petrolü Yanbu'ya yönlendirmek için söz konusu hattı kullandığı basına yansımıştı.

Nasır, geçen eylül ayında saldırılar nedeniyle hattın geçici olarak devre dışı bırakılmasının ardından, hattın birden fazla boru hattından oluşması nedeniyle "tamamen devre dışı bırakılamayacağını" söylemişti. O dönemde hattın kademeli olarak yeniden faaliyete geçirildiğine ilişkin haberler yayımlanmıştı.

Kaynak: AA
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