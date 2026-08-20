Aranan hükümlü karavanda yakalandı - Son Dakika
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Aranan hükümlü karavanda yakalandı

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Samsun Atakum'da kasten öldürmeden 10 yıl ceza alan Doğukan Bayrak, karavanda yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Doğukan Bayrak'ı Atakum ilçesindeki saklandığı karavanda yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bayrak'ın Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu Tribün Lideri olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aranan hükümlü karavanda yakalandı - Son Dakika

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