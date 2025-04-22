Aranan Mahkum Atakum'da Yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Arif Dege (52), saklandığı evden çıkarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arif Dege'nin Akalan Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese giden ekipler, Dege'yi evden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Dege, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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