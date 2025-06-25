Arap Adalet Bakanları Toplandı

Arap Adalet Bakanları Konseyi İcra Kurulu'nun 74'üncü toplantısı Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirildi.

Toplantıya Arap ülkelerinin adalet bakanlıklarından üst düzey temsilciler katıldı.

Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliğinin organizasyonunda düzenlenen toplantı, Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Vehbi, Fas'ın toplantıya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arap halkları ve ülkeleri arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet alanındaki ortak çalışmalara dikkati çeken Vehbi, Arap Adalet Bakanları Konseyi kararlarının uygulanabilirliğini artırmak amacıyla kalıcı bir değerlendirme mekanizması oluşturulmasını önerdi.

Ayrıca Vehbi, Konsey'in çalışma yöntemlerini geliştirmek için kısa ve orta vadede uygulanabilir öneriler sunacak bir birim kurulması teklifinde bulundu.

Konsey başkanlığı Suudi Arabistan'a geçti

Toplantıda, Konsey İcra Kurulu başkanlığına iki yıllığına Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid bin Muhammed es-Sam'ani seçildi.

Ayrıca Arap Adalet Bakanları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda alınan kararların uygulanma süreci değerlendirildi.

Bu çerçevede, hukuki ve yargı alanlarında Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Terör ve bilişim suçları gündemdeydi

Toplantının önemli başlıklarından biri terörle mücadele oldu.

Terör, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile ilgili anlaşmaların ele alındığı toplantıda, özellikle bilişim teknolojilerine dayalı suçlara, siber suçlara karşı mücadelede uluslararası işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Toplantı kapsamında Arap mevzuatlarının uyumlaştırılması başlığı altında uyuşturucu ile mücadele, nefret söyleminin önlenmesi ve Arap ülkeleri içindeki yerinden edilmiş mültecilerin korunmasına ilişkin örnek yasa taslakları sunuldu.

Ayrıca 2025 yılının ilk yarısında Arap Hukuki ve Yargı Araştırmaları Merkezinin yürüttüğü çalışmalara dair rapor değerlendirildi.

Toplantıda 2024 yılı çalışma programının kalan bölümü onaylanırken, merkezin işletme bütçesi ile Riyad'da düzenlenecek Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü Haftası'na katılım da görüşüldü.

Toplantı, 2026 yılında yapılacak bir sonraki icra kurulu oturumunun yeri ve zamanının belirlenmesiyle sona erdi.