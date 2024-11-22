Arap Birliği'nden ABD'ye Veto Tepkisi

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KAHİRE, 22 Kasım (Xinhua) -- Arap Birliği, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve İsrail saldırılarının sona erdirilmesi yönündeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto eden ABD'yi kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt perşembe günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası arenada destek görmemiş ve siyasi ve ahlaki açıdan çok sert eleştiriler almış olan ABD'nin bu tutumu, hem İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı açlık ve zorunlu yerinden edilmeleri de içeren kanlı harekatını sürdürmesine olanak tanıyor hem de Gazze Şeridi'nin sakinlerinden arındırılmasına yeşil ışık yakılması anlamına geliyor" dedi.

Ebu Gayt, ABD'nin veto hakkını kullanarak İsrail güçlerini Gazze'deki savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini ve bölgede devam eden en tehlikeli çatışma karşısında uluslararası acziyetin daha da derinleşmesine yol açtığını söyledi.

Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan BMGK karar tasarısını çarşamba günü veto eden ABD, birçok BM üyesi ülke tarafından sert şekilde eleştirildi.

Konseyin daimi olmayan 10 üyesi tarafından sunulan taslak, derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkesin yanı sıra tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor.

15 üyeli konseyin 14 üyesi lehte oy kullanırken daimi konsey üyesi olarak ABD, kararı veto etti.