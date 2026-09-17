Arap Birliği'nden İsrail'in Batı Şeria planlarına karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika
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Arap Birliği'nden İsrail'in Batı Şeria planlarına karşı ortak mücadele çağrısı

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Arap Birliği\'nden İsrail\'in Batı Şeria planlarına karşı ortak mücadele çağrısı
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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Fehmi, Kahire'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşerek Filistin davasının çözümü için uluslararası desteği artırma yollarını ele aldı.

KAHİRE, 17 Eylül (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Filistin topraklarındaki coğrafi ve demografik gerçekliği değiştirmeye yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirterek, bu tür eylemlere karşı çıkmanın, Arap ülkelerinin ve uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Fehmi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği Genel Merkezi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin topraklarındaki son gelişmelerin ve Filistin davasının karşı karşıya olduğu siyasi, insani ve güvenliğe ilişkin sorunların ele alındığı belirtildi.

Fehmi, "İsrail hükümetinin, yoğun yerleşim faaliyetleri, zorla yerinden etme, arazi gaspı ve Filistin kentlerini kuşatıp izole etme politikalarıyla Batı Şeria'yı ilhak etme planlarını durdurmak üzere" ortak çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.

Genel Sekreter, bu tür planlara karşı çıkmanın iki devletli çözümü destekleyen herkesin görevi olduğunu belirtti.

Filistin davasının "Arap Birliği için merkezi öneme sahip olduğunu" bir kez daha vurgulayan Fehmi, Filistin meselesinin her yönüyle nihai ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulması için ciddiyetle çalışılması gerektiğini ifade etti.

Abbas ise Fehmi ile Filistin davasına yönelik uluslararası kamuoyu desteğini artırmanın yollarını değerlendirdi.

Kaynak: Xinhua
Mahmud AbbasBatı ŞeriaFilistinPolitikaİsrailGüncelSon Dakika

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