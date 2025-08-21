Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek

21.08.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Lübnan'ın silahların devlet kontrolünde olması kararını destekledi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Lübnan'ın silahların yalnızca devletin elinde toplanması kararını desteklediklerini bildirdi.

Lübnan'ı ziyaret eden Zeki, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Zeki, görüşmenin ardından basına yapığı açıklamada, uluslararası güçlere "Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve ülkenin egemenliğine zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasında silahların teslimi konusunda yaşanan gerginliğe ilişkin ise Zeki, "Kimse Lübnan'ın iç çekişmeler nedeniyle istenmeyen sonuçlara sürüklenmesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

Zeki, bu konuların sağduyuyla ele alınmasını, ülkenin istikrarını ve iç barışını yeniden sağlamak için Lübnan'ın lehine bir vizyon oluşturulmasını umduğunu söyledi.

ABD'den, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapmasını isteyen Zeki, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Avn'a bu ziyaretin amacının; Arap Birliğinin Lübnan'da devlet otoritesinin sağlanması ve silahların yalnızca devletin tekelinde olması ilkesini desteklediğini teyit etmek olduğunu anlattım."

Zeki ayrıca Beyrut yönetiminin, İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesi ve ateşkes kararlarının uygulanması için uluslararası toplumdan baskı talep eden tavrına Arap Birliğinin desteğini yineledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Avn, silahların devlet tekelinde toplanması kararına ilişkin, "Lübnan bu kararı tüm Lübnanlıların çıkarlarını koruyacak şekilde uygulamakta kararlıdır." ifadesini kullandı.

Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack aracılığıyla ilgili tüm taraflara şimdi sıranın Tel Aviv'de olduğu ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği mesajını verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ayrıca Lübnanlı esirleri serbest bırakması ve 1701 sayılı BM kararını uygulaması gerektiğini belirtti.

Avn, Arap ülkelerinin Lübnan'a desteğinin de bu aşamada önemli olduğunu vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Lübnan Başbakanı ile görüştü

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, daha sonra Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Zeki, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Selam ile silahların devlet tekelinde toplanması kararını ve bu kararın muhtemel yansımalarını ele aldıklarını belirtti.

Kararın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu kaydeden Zeki, Lübnan'daki tüm siyasilerin fitneyi körüklemek yerine yatıştırması gerektiğini ve bu meselenin ülkenin istikrarı açısından temel bir konu olduğunu söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Zeki ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'yle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Zeki, Arap Birliğinin, Lübnan'ın istikrarına büyük önem verdiğini ve silahların devlet tekelinde olması kararını desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Recci de Lübnan'ın Arap Birliğinin desteğinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk 12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:57:19. #7.12#
SON DAKİKA: Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.