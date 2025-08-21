Arap Birliği'nden Lübnan'a Destek

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Lübnan'ın silahların yalnızca devletin elinde toplanması kararını desteklediklerini bildirdi.

Lübnan'ı ziyaret eden Zeki, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Zeki, görüşmenin ardından basına yapığı açıklamada, uluslararası güçlere "Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve ülkenin egemenliğine zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasında silahların teslimi konusunda yaşanan gerginliğe ilişkin ise Zeki, "Kimse Lübnan'ın iç çekişmeler nedeniyle istenmeyen sonuçlara sürüklenmesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

Zeki, bu konuların sağduyuyla ele alınmasını, ülkenin istikrarını ve iç barışını yeniden sağlamak için Lübnan'ın lehine bir vizyon oluşturulmasını umduğunu söyledi.

ABD'den, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapmasını isteyen Zeki, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Avn'a bu ziyaretin amacının; Arap Birliğinin Lübnan'da devlet otoritesinin sağlanması ve silahların yalnızca devletin tekelinde olması ilkesini desteklediğini teyit etmek olduğunu anlattım."

Zeki ayrıca Beyrut yönetiminin, İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesi ve ateşkes kararlarının uygulanması için uluslararası toplumdan baskı talep eden tavrına Arap Birliğinin desteğini yineledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Avn, silahların devlet tekelinde toplanması kararına ilişkin, "Lübnan bu kararı tüm Lübnanlıların çıkarlarını koruyacak şekilde uygulamakta kararlıdır." ifadesini kullandı.

Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack aracılığıyla ilgili tüm taraflara şimdi sıranın Tel Aviv'de olduğu ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği mesajını verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ayrıca Lübnanlı esirleri serbest bırakması ve 1701 sayılı BM kararını uygulaması gerektiğini belirtti.

Avn, Arap ülkelerinin Lübnan'a desteğinin de bu aşamada önemli olduğunu vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Lübnan Başbakanı ile görüştü

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, daha sonra Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Zeki, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Selam ile silahların devlet tekelinde toplanması kararını ve bu kararın muhtemel yansımalarını ele aldıklarını belirtti.

Kararın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu kaydeden Zeki, Lübnan'daki tüm siyasilerin fitneyi körüklemek yerine yatıştırması gerektiğini ve bu meselenin ülkenin istikrarı açısından temel bir konu olduğunu söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Zeki ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'yle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Zeki, Arap Birliğinin, Lübnan'ın istikrarına büyük önem verdiğini ve silahların devlet tekelinde olması kararını desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Recci de Lübnan'ın Arap Birliğinin desteğinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.