Arap Birliği'nden Sudan'daki İHA Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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Arap Birliği'nden Sudan'daki İHA Saldırılarına Kınama

Arap Birliği, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin İHA saldırılarını kınadı, istikrara tehdit dedi.

06.05.2025 14:20
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KAHİRE, 6 Mayıs (Xinhua) -- Arap Birliği, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından Sudan'ın Port Sudan kentine düzenlendiği bildirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak söz konusu eylemlerin ülke ve bölgenin istikrarını zedeleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, pazar günü yaşanan saldırıyı sert dille eleştirerek söz konusu saldırıların sivilleri ve insani yardımların Kızıldeniz kıyısındaki kent üzerinden kritik akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ebu Gayt, merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliği'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, "Sudan devlet kurumları, tesisleri ve altyapısına zarar verme ısrarı, sadece Sudan'ın gelecek, birlik ve toprak bütünlüğünü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı güçlü şekilde tehdit ediyor" dedi.

Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen Cidde platformu görüşmelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına işaret eden Ebu Gayt, ateşkes taahhütlerine "derhal ve tam olarak uyulması" çağrısı yaptı.

Sudan ordusundan pazar günü yapılan açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, Port Sudan'daki askeri hava üssünü, kargo deposunu ve sivillere ait tesisleri hedef aldığı duyurulmuştu. Hızlı Destek Kuvvetleri'ne atfedilen saldırılar çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Kızıldeniz kıyısındaki kente ulaşmış oldu.

Saldırının ardından Port Sudan Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının kesintiye uğradığı bildirildi.

Hükümetin çatışmaların başlarında Hartum'dan çekilmesi nedeniyle Port Sudan, Mayıs 2023'ten bu yana Sudan'ın idari merkezi olarak işlev görüyor ve bakanlıkları ve diplomatik misyonları barındırıyor. Kentteki havalimanı ise hem yardımların ulaştırılması hem de uluslararası seyahatler için ana merkez konumunda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden Sudan'daki İHA Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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