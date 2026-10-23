Arap Koalisyonu dün Suudi Arabistan'a yönelik 11 İHA ve 1 balistik füzeyi düşürdü - Son Dakika
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Arap Koalisyonu dün Suudi Arabistan'a yönelik 11 İHA ve 1 balistik füzeyi düşürdü

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, dün Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde 11 İHA ve bir balistik füzeyi engellediklerini açıkladı. Maliki, İHA'ların kaynağına ve can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün, Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde 11 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi engelleyerek düşürdüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad, Medine, Necran ile ülkenin doğu ve güney bölgelerine yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine doğru fırlattığı iki İHA'nın önlenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, daha önce de Husilerin Necran'a doğru fırlattığı bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Riyad ve Medine bölgelerinde dört, Riyad'da ise ayrıca bir İHA'nın önlenerek imha edildiğini ifade eden Maliki, dün sabaha karşı da ülkenin doğu bölgesinde dört İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Maliki, İHA'ların kaynağına ve olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Arap Koalisyonu dün Suudi Arabistan'a yönelik 11 İHA ve 1 balistik füzeyi düşürdü - Son Dakika
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