Arap Koalisyonu, Husilerin Mekke ve Riyad'a gönderdiği 2 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Husilerin Mekke ve Riyad'a gönderdiği 2 İHA'yı imha etti

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Arap Koalisyonu, Husilerin Mekke ve Riyad bölgelerine gönderdiği 2 İHA saldırısının engellendiğini bildirdi. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, 2 İHA'nın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı; can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin 2 insansız hava aracıyla (İHA) Mekke ve başkent Riyad bölgelerine yönelik düzenlediği saldırının engellendiğini bildirdi.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından gönderilen 2 İHA, Mekke ve Riyad bölgelerinde tespit edilerek imha edildi." ifadelerini kullandı.

Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
TuğgeneralGüvenlikPolitikaGüncelRiyadMekkeDünyaSon Dakika

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