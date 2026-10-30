Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde Husilerin gönderdiği İHA'yı imha etti - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde Husilerin gönderdiği İHA'yı imha etti

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin gönderdiği İHA'nın Mekke bölgesinde imha edildiğini açıkladı. Sivil Savunma, dün 2 balistik füzeye müdahalede şarapnel nedeniyle Riyad'da 1 kişinin hafif yaralandığını, bir ev ve araçta hasar oluştuğunu duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek imha edildiğini aktardı.

Riyad'da şarapnel düşmesi nedeniyle 1 kişi yaralandı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Husilerin dün fırlattığı 2 balistik füzeye müdahale sırasında şarapnellerin düştüğü aktarıldı.

Şarapnellerin düşmesi nedeniyle 1 kişinin hafif yaralandığı, bir ev ve araçta maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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