Arap Koalisyonu, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini açıkladı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, açıklamayı X hesabından yaptı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellendiğini ve imha edildiğini aktardı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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