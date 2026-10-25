Arap Koalisyonu Sözcüsü el-Maliki, Riyad bölgesinde İHA'nın imha edildiğini bildirdi - Son Dakika
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Arap Koalisyonu Sözcüsü el-Maliki, Riyad bölgesinde İHA'nın imha edildiğini bildirdi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, başkent Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellenip imha edildiğini duyurdu. Maliki, bu açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellendiği ve imha edildiğini belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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