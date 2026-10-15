Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu

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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde bir İHA'nın tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini duyurdu. Açıklamada başka detaya yer verilmedi; Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ı İHA ve füze ile hedef alıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin doğu bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde bir İHA'nın tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini belirtti.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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