Arap Parlamentosu, Husileri terör örgütü tanımaya yönelik 4 aşamalı plan başlattı - Son Dakika
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Arap Parlamentosu, Husileri terör örgütü tanımaya yönelik 4 aşamalı plan başlattı

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Arap Parlamentosu, Husilerin terör örgütü tanınması ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan sorumlu tutulmasını içeren 4 aşamalı eylem planı başlattı. Plan, BMGK daimi üyeleriyle teması, AB'yi terör listesine ikna etmeyi ve UCM'ye savaş suçu dosyası hazırlamayı amaçlıyor.

Arap Parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin terör örgütü olarak tanınması, finansman ve silah kaynaklarının engellenmesi ile Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarından sorumlu tutulmasını içeren 4 aşamalı uluslararası eylem planı başlattığını duyurdu.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında devreye sokulan eylem planı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Husilerin saldırılarını durdurmak ve sorumlulardan hesap sormak için uluslararası bir tutum oluşturmayı amaçlayan eylem planının; diplomatik, siyasi ve güvenlik, yargı ve ekonomik olmak üzere 4 aşamadan oluştuğu kaydedildi.

Diplomatik aşama kapsamında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın parlamentolarıyla doğrudan temas kurulacağı aktarıldı.

Siyasi ve güvenlik politikaları açısından, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Husileri henüz terör örgütü olarak sınıflandırmayan ülke ve örgütlerin bu adımı atmaya teşvik edileceği ifade edildi.

Husilerin AB'nin terör listesine alınmasını sağlamak için Avrupa Parlamentosu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile temas kurulacağı belirtilirken, Husi liderlerinin yanı sıra bağlantılı kuruluşlara yönelik yaptırımların genişletilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Yargı aşamasında ise Arap Parlamentosunun, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığına sunulmak üzere Husilerin savaş suçu sayılan ihlallerine ilişkin bir dosya hazırlayacağı ve ilgili ülkelerin bu ihlallerin sorumlularını yargılamak için mevcut yasal prosedürleri uygulamaya teşvik edileceği bildirildi.

Ekonomik boyutta ise Husilerin askeri faaliyetlerini destekleyen finansman ve kaçakçılık ağlarının, ticari yapılanmaların ve para transferlerinin takibe alınması için bölgesel ve uluslararası desteğin sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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