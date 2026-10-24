Arap Parlamentosunun yeni başkanı Kahire'de yapılan seçimle Saad el-Uteybi oldu. - Son Dakika
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Arap Parlamentosunun yeni başkanı Kahire'de yapılan seçimle Saad el-Uteybi oldu.

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Suudi Arabistan Şura Meclisi üyesi Saad el-Uteybi, Kahire'de düzenlenen toplantıda Arap Parlamentosu Başkanlığına seçildi. Uteybi, Ekim 2024'ten bu yana görevde olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed bin Ahmed el-Yemahi'nin yerini aldı.

Suudi Arabistan Şura Meclisi üyesi Saad el-Uteybi, Arap Parlamentosu Başkanlığına seçildi.

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, yeni başkanlık divanının seçimi için Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliği merkezinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Arap Parlamentosu Başkanlığına seçilen Uteybi, Ekim 2024'ten bu yana görevde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed bin Ahmed el-Yemahi'nin yerini aldı.

Seçilmesinin ardından konuşan Uteybi, bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyduğunu belirterek, bunun Suudi Arabistan'ın yüksek konumunu, etkili varlığını ve ortak Arap çalışmalarını güçlendirmedeki köklü rolünü yansıttığını ifade etti.

Görev süresince yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla selefi Yemahi'ye teşekkür eden Uteybi, elde edilen kazanımların üzerine yenilerini eklemeyi, Arap Parlamentosunun varlığını güçlendirmeyi ve Arap dünyasının meselelerine hizmet etmedeki etkisini artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Uteybi, "ortak Arap çalışmalarının artık yalnızca ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir seçenek olmaktan çıktığını; aksine, Arap dünyasının güvenliğini güçlendirmek, çıkarlarını korumak ve duruşunu birleştirmek için yerleşik ve vazgeçilmez bir yaklaşım haline geldiğini" vurguladı.

Uteybi, Filistin meselesinin Arap dünyasının temel davası olması nedeniyle öncelikli gündem maddesi olmaya devam edeceğini belirterek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bu hakların uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Uteybi, Arap Parlamentosunun Arap dünyasının beklentilerine yanıt verebilmek için yenilenmiş bir vizyona, daha etkin ve etkili çalışmalara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosunun iç tüzüğüne göre başkan, 2 yıllığına seçiliyor ve yalnızca bir kez yeniden seçilebiliyor.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosu, Arap Birliğine bağlı bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun oluşturulması, 2001'de Amman'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edildi. Kuruluş kararı 2005'te çıkarılan parlamentonun daimi statüsü ise Mart 2012'de Bağdat'ta düzenlenen zirvede kabul edildi.

Arap Parlamentosu, ilk daimi oturumunu 12 Aralık 2012'de gerçekleştirdi. Kurumun merkezi Kahire'de bulunuyor.

Kaynak: AA
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