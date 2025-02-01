Arap Şehirleri Teşkilatı'ndan Yeniden İnşa Çağrısı

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Arap Şehirleri Teşkilatı Genel Sekreteri Abdurrahman Hişam el-Asfur, uluslararası toplumu Filistin, Lübnan, Suriye, Sudan ve Yemen'deki hasarlı şehirlerin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Asfur, Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde Tanca Belediyesince düzenlenen ve iki gün sürecek 62. Arap Şehirleri Teşkilatı Yürütme Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Özellikle Filistin, Lübnan, Yemen, Sudan ve Suriye kentlerinin krizlerin yol açtığı birikmiş ağır hasarlarla boğuştuğuna dikkati çeken Asfur, uluslararası toplumu insani nedenlerden dolayı sivillere ve yeniden yapılanmaya acil destek sağlamaya çağırdı.

Teşkilatın krizlerden etkilenen Arap şehirlerine destek konusunda elinden geleni yapacağını vurgulayan Asfur, kentlerde yaşanan benzeri görülmemiş insani krizlerden dolayı derin üzüntü duyduklarını kaydetti.

Bölgesel bir sivil toplum örgütü olarak 1967'de kurulan ve daimi merkezi Kuveyt'te bulunan Arap Şehirleri Teşkilatı, şehir ve belediyelerin işlerini geliştirmekle ilgileniyor.