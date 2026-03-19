Arap Ülkelerinde Bayramda Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Arap Ülkelerinde Bayramda Güvenlik Önlemleri

19.03.2026 23:23
Ramazan Bayramı'nda bazı Arap ülkelerinde güvenlik tedbirleri alındı, açık alanlarda namaz yasaklandı.

İran'ın 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı bazı Arap ülkelerinde, Ramazan Bayramı süresince güvenlik gerekçesiyle bir dizi ihtiyati tedbir alındı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'te açık alanlarda bayram namazı kılınmaması yönünde kararlar alınırken, Kuveyt'te ayrıca düğün, konser ve tiyatro etkinlikleri de yasaklandı.

Anadolu Ajansı'nın resmi açıklamalardan derlediği bilgilere göre, söz konusu ülkelerde bayram namazının açık alanlarda değil, yalnızca camilerde eda edilmesi kararlaştırıldı.

Arap ülkelerinin büyük bölümü, yarını Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan etti.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tahran da İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor. İran ayrıca bazı Arap ülkelerindeki ABD hedeflerini vurduğunu öne sürerken, kimi saldırıların sivil can kaybına ve sivil altyapıda hasara yol açtığı bildiriliyor.

Katar Vakıflar Bakanlığı, bayram namazı için camilere erken gidilmesi, açık alanlarda namaz kılınmaması, çocukların mümkün olduğunca getirilmemesi ve kadınların katılımının sınırlı tutulması yönünde uyarıda bulundu.

Bakanlık, resmi haber ajansı üzerinden yayımlanan talimatlarda, bayram namazı sırasında alarm verilmesi halinde paniğe kapılmadan tehlike geçene kadar cami veya araç içinde kalınması gerektiğini belirtti.

BAE İslam İşleri ve Vakıflar Kurumu da bayram namazının açık alanlarda değil, yalnızca camilerde kılınacağını duyurdu.

Kurum, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara güvenlik gerekçesiyle bayram namazı için camilere erken gitme çağrısı yaptı.

Bahreyn Sünni Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Raşid bin Muhammed bin Ftays el-Hacri, mevcut şartlar nedeniyle bayram namazının merkezi ve belirlenen bazı camilerde kılınacağını açıkladı. El-Hacri, hatiplerden namaz ve hutbenin 15 dakikayı aşmamasını ve açık alanlarda bayram namazı kıldırılmamasını istedi.

Kuveyt'teki Mescid-i Kebir (Ulu Cami) yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle bayram namazı için cemaat kabul edilmeyeceğini bildirdi. İslami İşler Bakanlığı ise bayram namazının cuma namazı kılınan tüm camilerde eda edileceğini, dış alanlarda bayram namazı için yer tahsis edilmeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı da bayram namazının yalnızca camilerde kılınacağını, açık alanlardaki eda edilmeyeceğini duyurdu.

İhtiyati tedbirler yalnızca bayram namazıyla sınırlı kalmadı. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince ve ikinci bir duyuruya kadar tiyatro gösterileri, konserler ve düğünlerin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinde Bayramda Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

