Arap Ülkelerinden İsrail'in Gazze İşgaline Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arap Ülkelerinden İsrail'in Gazze İşgaline Tepki

09.08.2025 03:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze işgalini kınayarak uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

Arap ülkeleri ile kurumları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'yi işgal etme kararı kınanırken bunun uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Bu kararın iki devletli çözümü hayata geçirme şansını baltaladığı ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engellediği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma, bu insanlık dışı uygulamaları durdurma, Gazze Şeridi'ne yeterli ve acil yardım sağlamak için geçiş noktalarını açma, açlık ve etnik temizlik politikasına son verme yönündeki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yinelendi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail'in işgal planı kınandı ve bunun, İsrail'in, Gazze'deki masum sivillere yönelik aç bırakma, yerinden etme ve toplu katliam politikasının bir uzantısı olduğu ifade edildi.

Gerilimi tırmandıracak bu adımın, uluslararası yargılamayı gerektiren bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) açıklamasında ise İsrail'in kararı sert bir dille kınandı ve bu "soykırım, yıkım, aç bırakma, yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni kuşatma suçlarının tırmandırılması" olarak nitelendirildi.

Bu suçların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, BMGK, "kapsamlı ve kalıcı ateşkesi dayatma, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardım ulaşmasını sağlama ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama" yönündeki sorumluluklarını yerine getirmek için derhal ve kararlı adımlar atmaya çağrıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise İsrail'in işgal kararının, uluslararası toplumun iradesine açık bir meydan okuma ve BM kararları ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

Bu tehlikeli tırmanışın adil ve kapsamlı barışa varılmasını amaçlayan tüm çabaları baltaladığını vurgulayan Budeyvi, uluslararası toplumu, ciddi ve sistematik ihlallerini durdurması konusunda İsrail'e baskı yapmak ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için acil ve etkili önlemler almaya çağırdı.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin yeniden işgal edilmesi, İsrail kontrolüne alınması, Gazze kenti sakinlerinin yerinden edilmesi ve nüfusun çoğunluğunun güneydeki dar bir köşeye sıkıştırılması planını en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

"Arap Birliğinin, İsrail'in Filistin halkına karşı, davalarını tasfiye etmek ve onları ortadan kaldırmak amacıyla, çılgınca, bitmek bilmeyen bir savaş yürütmesine izin verilmemesi konusunda defalarca uyarıda bulunduğuna" işaret eden Ebu Gayt, "Uluslararası toplumun bu kanlı döngüyü durdurmak için kararlı bir duruş sergilemesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, Gazze kentini işgal planının "İsrail'in savaşın başından bu yana tüm Gazze'yi yeniden işgal etme ve mümkün olduğunca çok sayıda insanı göç ettirme planının bir uzantısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosunun açıklamasında da söz konusu kararın, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve saldırgan bir hareket olduğu belirtildi.

"Bu tehlikeli kararın, Gazze'de ateşkese varma, işgalin sona ermesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için ciddi bir siyasi süreç başlatma yönündeki tüm çabaları baltaladığı" kaydedildi.

Kararın aynı zamanda İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı uyguladığı soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikasının bir uzantısı olduğuna işaret edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi 7 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini görüşmek üzere toplanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden İsrail'in Gazze İşgaline Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi

00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:10
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
09:56
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 03:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: Arap Ülkelerinden İsrail'in Gazze İşgaline Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.