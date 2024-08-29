Hamas liderinin suikastı sonrası Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim yükseliyor

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonrası yaşamını yitirmesinin ardından Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim yükselirken, Orta Doğu ülkelerinin askeri ataşeleri Amerikan Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen bir toplantıda ABD'li muhatapları ile bir araya geldi.

Bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki Arap ülkelerinin büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşelerin olağan bir çalışma toplantısı için ABD Savunma Bakanlığı'nda toplandığını belirtti.

Pentagon yetkilisi, toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi vermedi.

Arap medyasında yer alan bazı haberlere göre, Pentagon, toplantıda, askeri ataşeleri yoluyla Arap ülkelerini muhtemel bir İran misillemesi konusunda uyardı.