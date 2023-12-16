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Aras Vadisi ve sisler altındaki dağlar doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Aras Vadisi ve sisler altındaki dağlar doğa tutkunlarını ağırlıyor

Türkiye-Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Vadisi ve sisler altındaki dağlar, doğa tutkunları için birbirinden güzel doğal zenginlikler sunuyor. Dört mevsim doğa yürüyüşleri düzenlenen vadi, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kış mevsiminde sislerle kaplanan vadi, fotoğrafçılar için de bir cazibe merkezi haline geliyor. Doğa fotoğrafçıları, bu eşsiz manzaraları kayıt altına alarak vadiyi tanıtmak için etkinlikler düzenliyor. Aras Vadisi'ndeki doğal güzellikleri görmek isteyen herkes davet ediliyor.

Aras Vadisi ve sisler altındaki dağlar doğa tutkunlarını ağırlıyor
16.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
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Türkiye- Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Vadisi ve sisler altındaki dağlar, sunduğu birbirinden güzel doğal zenginliklerle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Vadisi'ne dört mevsim doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Gruplar halinde bölgeye gelen doğa tutkunları, vadinin doğal güzellikleri arasında gezinti yapıyor.

Kış mevsiminin etkisiyle sisle kaplanan vadinin güzelliklerini görmek için foto safari yapan doğa fotoğrafçıları, Kızıldağ zirvesine tırmanıyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine, Türkiye-Ermenistan sınır hattı boyunca yol alan Aras Vadisi'nin doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Vadiyi ve dağları saran sis bulutları arasında çok güzel manzaraların oluştuğunu dile getiren Akkuş, "Fotoğraf tutkunu arkadaşlarımızla buraya gelerek bu güzel manzaraları hem kayıt altına alıyoruz hem de buranın tanıtımı için etkinlik yapıyoruz. Bütün doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını buraya gelip fotoğraf çekmeye ve bu eşsiz manzaraları izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Fotoğrafçılara davet

Doğa fotoğrafçısı Harun Cengiz de yılın bu zamanında sisler altındaki manzaraların fotoğraflarını çekmek için etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Sağ tarafımızda Ermenistan sınırı boyunca uzanan Aras Nehri, sol tarafımızda Tekelti Dağı sisler altındaki görüntüsüyle çok güzel manzara oluşturmuş. Buranın manzarası çok güzel, tüm doğa fotoğrafçılarını buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Ali Uçum da Aras Vadisi'ndeki çalışmalarda güzel görseller elde ettiklerini anlattı.

Foto safari için bölgeye geldiklerini dile getiren Uçum, "Doğa fotoğrafları için geldik çok güzel manzaralarla karşılaştık. Görüldüğü gibi burada dağlar ve vadi sislere bürünmüş, güzelliğiyle insanlarda merak uyandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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