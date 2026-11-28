HARBİN, 28 Kasım (Xinhua) -- 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde kimyasal silahlarla ilgilenmekle görevlendirilen Japon askeri ekibine ilişkin yeni bulguların, Japon kuvvetlerinin Çin'de terk ettiği kimyasal silahların gömüldüğü yerlerin tespit edilmesine yardımcı olabileceği bildirildi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'de bulunan Japon İmparatorluk Ordusu 731. Birimi'nin İşlediği Suçlara İlişkin Kanıtlar Sergi Salonu'nda araştırmacı olarak görev yapan Jin Shicheng, Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde konuşlanmış söz konusu birimin, kimyasal savaş konusunda uzmanlaşmış 516. Birim'e bağlı olduğunu söyledi.

Arşiv belgelerine göre birimin daha önce tahmin edildiği gibi 40 değil, yaklaşık 70 kişiden oluştuğunu kaydeden Jin, bu birimin ana kuvvetin geri çekilmesinden önce kimyasal silahların taşınması, gömülmesi ve terk edilmesinden sorumlu olduğunu belirtti. Jin, birime ilişkin kayıtların, silahların nerelerde terk edildiğine dair ipuçları sağlayabileceğini vurguladı.

516. Birim'e ait kişisel bilgi kayıt formlarına dayanan önceki araştırmalarda birimin Japon araştırma kurumlarıyla olan bağlantıları teyit edilmiş durumda. Bu araştırmalar, Japon kuvvetlerinin Çin'i işgali sırasında yürüttüğü kimyasal savaşın, araştırma ve geliştirme, eğitim ile destek faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü ve devletin üst kademelerinden alt kademelerine kadar birçok seviyede yetkililerin dahil olduğu organize devlet suçu olduğunu ortaya koydu.

Savaşın açtığı yaralar hala tazeliğini koruyor ve savaştan kalan tehlikeli kalıntılar topluluklar için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar Çin'in 18 eyaletinde 200'den fazla noktada işgalci Japon kuvvetlerinin geride bıraktığı kimyasal silahlar tespit edildi. Çok sayıda zehirli bombanın ise hala keşfedilmediği düşünülüyor.

Japonya, "savaş dönemine ait belgelerin imha edildiği" gerekçesiyle silahların gömüldüğü kesin yerleri açıklamayı reddediyor. Bu durum, geride bırakılan kimyasal silahların araştırılması ve bulunmasına yönelik çalışmaları engelleyerek imha sürecini yavaşlatıyor.

Jin, "Kimyasal silahların nerede terk edildiğini ve gömüldüğünü en iyi bilenler, bu silahlarla ilgilenen personeller idi" dedi.

Araştırmacılar, dosyalarında ülkeye dönüş tarihleri ve savaş sonrası adresleri ayrıntılı biçimde kayıtlı olan ekip üyelerinden yedisinin kimliğini tespit etti. Jin, bu kişilerin izinin sürülmesiyle Japonya'nın geride bıraktığı kimyasal silahların gömüldüğü yerlerin bulunabileceğini ve Japon tarafına silahların imhasına ilişkin sorumluluğunu yerine getirmesi için baskı yapılabileceğini belirtti.