Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. (69) ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği B.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan C.Ç, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aynı mahalledeki fındık bahçesinde bulunan kulübede cinayette kullandığı silahla yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?