Arda Barlas'ın Cansız Bedeni Bulundu
Kırklareli'nde denizde kaybolan Arda Barlas'ın cansız bedenine ulaşıldı, yakınları yasa boğuldu.
ARDA'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kırklareli'nin Vize ilçesinde önceki gün denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaşı kurtarılan, kendisi ise kaybolan Arda Barlas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıda umutla bekleyen yakınları Barlas'ın ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.
Barlas'ın cansız bedeni Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şenol AKSOY/KIRKLARELİ,
Kaynak: DHA
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