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Arda'da Kurt Sürüsü Göle İlçe Merkezine İndi - Son Dakika
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Arda'da Kurt Sürüsü Göle İlçe Merkezine İndi

Arda'da yaşanan olayda, Göle ilçe merkezine inen bir kurt sürüsü, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İlçe halkı, kurtların gece saatlerinde sokağa çıkmaktan korktuklarını belirtti.

21.01.2024 - 16:35,
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ARDAHAN'da önceki gece, kurt sürüsü Göle ilçe merkezine indi. İlçe halkı hava karardıktan sonra dışarı çıkmaya korkarken, sürü bir okulun kemaraları tarafından görüntülendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Göle Endüstri Meslek Lisesi'nin güvenlik kameraları, ilçeye inen kurtları görüntüledi. Karayolunda peş peşe giden 5 kurt, ilçe merkezinin içerisinde yiyecek aradı. Zaman zaman durup çevreyi kontrol eden kurtlar daha sonra bölgeden uzaklaştı. İlçede kahvehane işleten Turgay Karabacak önceki gün saat 06.00 sıralarında iş yerini açmaya giderken inşaattan çıkan bir kurtla karşı karşıya kaldığını söyledi. Karabacak, Kurt, sokak köpeklerin havlaması ve elimdeki poşetleri sallamam nedeniyle kaçıp gitti. Köpekler olmasa belki bana saldıracaktı. Çok korktum diye konuştu. Öte yandan ilçe halkı sürü halinde gezen kurtlar nedeniyle hava karardıktan sonra sokağa çıkmaktan korktuklarını söyledi. (DHA)

Arda\'da Kurt Sürüsü Göle İlçe Merkezine İndi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arda'da Kurt Sürüsü Göle İlçe Merkezine İndi - Son Dakika
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