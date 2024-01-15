Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Diğer Sporcuların Dolandırıldığı Fon Vurgunu Davasında Tutukluluk Kararı Devam Ediyor

Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL,

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla fon vurgunu davasında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.