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Ardahan-Artvin kara yolunda çığ düştü, ulaşım kapandı - Son Dakika
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Ardahan-Artvin kara yolunda çığ düştü, ulaşım kapandı

Ardahan-Artvin kara yolunun Yaylalar mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düştü. Çığ sonucu kara yolunda ulaşım tamamen durdu. Karayolları ekipleri olay yerine yönlendirildi ve yolun açılması için çalışmalara başladı. Bu sırada bir kepçenin yan kısmına da çığ düştü ancak yaralanan olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Ardahan-Artvin kara yolunda çığ düştü, ulaşım kapandı
25.01.2024 - 17:43,
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Ardahan- Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine bölgeye Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne ait 5 araçlık ekip yönlendirildi.

Alanda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yapıldığı sırada bu kez bir kepçenin yan kısmına çığ düştü.

Aracın bir kısmının kar altında kaldığı olayda yaralanan olmadı.

Ekiplerin çalışmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA
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