Ardahan\'da 362 Üreticiye 181 Ton Arpa ve Yulaf Tohumu Dağıtıldı

Ardahan'da tarımsal üretimin artırılması için 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından kentte tarımın geliştirilmesi amacıyla uygulanan projeler kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde program düzenlendi.
Programda, il merkezi ve 5 ilçedeki 362 üreticiye, 181 ton arpa ile yulaf tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçiler, tohumların 7 bin 240 dekar alanda ekimini yapacak.
Vali Vekili Şahin Demir, törende yaptığı konuşmada, arpa ve yulaf tohumu desteğinin üretim için önemli olduğunu vurguladı.
Daha önce benzeri desteklerin olduğunu anlatan Demir, "Ardahan'da hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımıyla birlikte arpa ve yulaf üretimi ekim faaliyetlerini arttırıp, ilimizde hububat üretimini yaygınlaştırarak tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğini ve ekonomik karlılığını artırmak amacındayız." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de bu seneyi ve 2025 yılını kapsayacak şekilde 25 köyün kürün, boru ve çoban evi ihtiyacını tamamlayacaklarını belirterek, "Küresel gıda krizinin tırmandığı günümüz koşullarında Ardahan'ın mevcut tarım ve hayvancılık potansiyelini daha üst seviyeye taşımak adına çalışmalarımız devam edecektir. Projede emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, üreticilerimize de bereketli hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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